Un incident sur la capsule de SpaceX pourrait retarder son premier vol habité

(Belga) Un mystérieux incident s'est produit samedi lors d'un test au sol à Cap Canaveral de la capsule Crew Dragon de SpaceX, censée transporter des astronautes américains dans l'espace d'ici la fin de l'année, ont annoncé SpaceX et la Nasa.

"SpaceX a mené une série de tests de moteurs sur notre véhicule d'essai Crew Dragon sur notre site d'essai de Cap Canaveral", a indiqué un porte-parole de SpaceX. "Les essais initiaux se sont déroulés normalement, mais l'essai final s'est terminé en anomalie sur le site d'essai". S'agit-il d'une explosion? Le porte-parole, tout comme la Nasa, se sont refusés à tout autre commentaire mais un photographe du site Florida Today a photographié un nuage de fumée noire au-dessus de Cap Canaveral samedi. Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine, a seulement indiqué que la Nasa avait été informée de "l'anomalie". "C'est pour cette raison que nous faisons des tests. Nous en tirerons les leçons et ferons les ajustements nécessaires afin que le programme de vols commerciaux avance en toute sécurité", a-t-il ajouté dans un tweet. Crew Dragon a effectué un test grandeur nature dans l'espace en mars, réalisant un aller-retour non habité de près d'une semaine vers la Station spatiale internationale. Ce succès semblait assurer que le premier vol habité aurait lieu avant la fin de cette année. La capsule est équipée de huit propulseurs (nommés SuperDraco) qui servent de système de secours en cas d'urgence: par exemple, si la fusée qui la lance a un problème, la capsule s'en détache à grande vitesse grâce à ses propulseurs, afin de faire revenir les astronautes sur Terre sains et saufs. Les moteurs sont imprimés en 3D. La Nasa compte sur la capsule Dragon de SpaceX et celle de Boeing, Starliner, pour assurer le transport de ses astronautes vers l'ISS, confiés depuis 2011 à la Russie. (Belga)