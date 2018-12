Un jeu de chaises musicales à la tête de Publifin

(Belga) Le conseil d'administration de l'intercommunale liégeoise Publifin a acté vendredi un changement de management: l'actuelle directrice générale, Bénédicte Bayer, fait un pas de côté, tandis qu'un "nouveau" tandem composé de Carine Hougardy (PS) et Bertrand Demonceau (MR) entre en fonction pour diriger la société, indique mardi le quotidien Le Soir.

Le CA a pris cette décision vendredi pour tenter d'apporter une réponse à plusieurs problèmes épinglés par la ministre de tutelle de Publifin, Valérie De Bue (MR). Le 20 novembre dernier, celle-ci a en effet envoyé un courrier musclé à l'intercommunale, pour la "mettre formellement en demeure". La libérale estimait que, sur différentes questions, un "défaut de décision et d'action serait constitutif d'une atteinte à l'intérêt général" . Elle avait donc lancé un ultimatum à l'intercommunale, exigeant un "retour décisionnel et concret au plus tard le 15 décembre". Dans sa mise en demeure, la ministre De Bue demandait aux administrateurs de Publifin de s'organiser pour répondre "à l'impératif de probité et de parfaite indépendance vis-à-vis du management des filiales de l'intercommunale". Autrement dit, de prendre leur autonomie par rapport à Stéphane Moreau, patron de Nethys, analyse Le Soir. Vendredi, le CA de Publifin a "accepté la demande de congé sans solde de Bénédicte Bayer, qui intègre à temps plein le comité de direction de Nethys", a confirmé une porte-parole du groupe. Mme Bayer, qui partageait son temps entre la maison mère Publifin et sa filiale Nethys, ne s'occupera désormais plus que de la puissante filiale. Mais il ne s'agit pas d'un licenciement ou d'une démission, simplement d'un congé, précise le quotidien. Pour occuper le siège laissé vide par Bénédicte Bayer, le CA mise sur Carine Hougardy, qui devient directrice générale faisant fonction. Bertrand Demonceau, actuellement directeur d'une autre intercommunale liégeoise, fait lui son entrée chez Publifin, où il sera chargé d'une mission d'évaluation, d'après la RTBF. Le cabinet de la ministre De Bue s'est refusé lundi à commenter ces changements au sein de la direction de Publifin. Si ces avancées ne convainquent pas Mme De Bue, celle-ci pourrait décider d'envoyer au sein de l'intercommunale un commissaire spécial, capable de prendre les décisions qui s'imposent à la place du management.