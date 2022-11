Un mémorial dédié aux victimes des tueurs du Brabant bientôt érigé au Delhaize d'Alost

(Belga) Delhaize érigera bientôt un mémorial dédié à l'attaque de leur magasin d'Alost perpétrée par les tueurs du Brabant en 1985, a annoncé l'enseigne de supermarchés belge lundi. Le lieu de recueillement en hommage aux huit victimes du drame devrait être réalisé en 2023.

Le 9 novembre 1985, la ville d'Alost a été marquée par l'attaque meurtrière des tueurs du Brabant, commise dans le supermarché Delhaize. L'enseigne a dévoilé son projet de mémorial, en hommage à ses huit victimes, à l'occasion des 37 ans de ces faits tragiques. Le projet est le résultat de la collaboration rapprochée entre Delhaize, la ville d'Alost et le paysagiste Bas Smets, chargé de la conception du monument. Ce n'est pas le premier lieu de recueillement sur lequel l'expert travaille, lui qui a déjà réalisé le mémorial pour les victimes des attentats de Maelbeek et de Zaventem dans la forêt de Soignes, ainsi que celui des attentats d'Utoya en 2011. Le monument, actuellement en phase d'autorisation et dont l'installation est prévue pour 2023, se situera dans le prolongement du parc d'Osbroek, aux abords du parking du supermarché. Il est conçu comme un lieu de paix, de sérénité et de recueillement pour toute personne marquée par les faits. Le mémorial sera octogonal, afin de représenter par ses huit faces chacune des personnes décédées. "L'attaque perpétrée au Delhaize d'Alost est un événement dramatique qui ne peut et ne doit jamais être oublié", a déclaré Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize. "En plus du site commémoratif dans le cimetière, les proches des victimes, mais aussi tous les habitants d'Alost pourront se recueillir sur ce nouveau mémorial. Une œuvre d'art qui rend hommage aux victimes et oblige à la réflexion", a conclu Christoph D'Haese, bourgmestre d'Alost. (Belga)