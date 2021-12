Un milliard d'euros pour les futures implantations du réseau hospitalier Helora

(Belga) Les responsables du nouveau réseau intégré Helora ont révélé lundi à Jemappes (Mons) les lieux des futures implantations majeures du réseau. Cinq nouveaux hôpitaux seront construits à l'horizon 2030, notamment dans les régions de Mons, de Nivelles et du Centre. Le but est de réunir la majeure partie des activités des huit sites actuels. Le budget global annoncé est d'un milliard d'euros. Le pôle hospitalier Jolimont, le CHU Tivoli, à La Louvière, et le CHU Ambroise Paré, à Mons, avaient officiellement annoncé le 29 juin 2021 la constitution de leur réseau hospitalier "Helora", premier réseau intégré de Wallonie.

A l'horizon 2030, de nouveaux hôpitaux seront construits: à Jemappes sur le "site Wilson" pour 850 lits et places, regroupant les hôpitaux Ambroise Paré, qui gardera une vocation médicale en consultations et hôpitaux de jour, et Saint-Joseph dont le site sera reconverti, à La Louvière, sur le "site Longtain" pour 900 lits et places regroupant les hôpitaux Tivoli et Jolimont, à Nivelles dans le quartier du Bois de l'Hôpital pour 350 lits et places. Le site actuel de l'hôpital de Warquignies, dans l'entité de Boussu, sera reconstruit à son emplacement. Le site de l'hôpital de Tubize sera modernisé et rénové. L'hôpital Saint-Joseph à Lobbes attend sa future localisation. Les fonctions logistiques seront, par ailleurs, regroupées en deux "Logipôles" à Mons et à La Louvière. Le nouveau réseau concerne plus de 40 communes dans les régions de Mons, du Borinage, du Centre, de l'Ouest du Brabant Wallon et de la Thudinie. Ce bassin de soins représente plus de 755.000 habitants répartis sur 42 communes. Aujourd'hui, "Helora" réunit 8 sites hospitaliers et représente, entre autres, 2.900 lits et places, 57 salles d'opération, 1.222.000 consultations et 4.100 naissances par an, plus de 9.600 collaborateurs et plus de 1.200 médecins et kinésithérapeutes indépendants. (Belga)