Un modèle grandeur nature du projet de chasseur Tempest au meeting de Kleine-Brogel

Le ministère britannique de la Défense et plusieurs de ses partenaires industriels présenteront une maquette conceptuelle du futur avion de combat Tempest lors du meeting aérien organisé le week-end prochain à Kleine-Brogel (Limbourg), tout comme l'actuel Eurofighter Typhoon proposé comme successeur des F-16, a annoncé lundi l'ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles.

Les Belgian Air Force Days (BAFD) accueilleront un modèle à taille réelle du Tempest - le futur concept d'avion de combat dont la Première ministre britannique Theresa May a annoncé le lancement le 16 juillet et qui associe les groupes britanniques BAE Systems et Rolls-Royce, l'italien Leonardo et le fabricant européen de missiles MBDA. "Dévoilé pour la première fois lors du 2018 Farnborough International Air Show, le Tempest illustre certains des concepts et capacités que le Royaume-Uni s'attend à voir figurer sur un système futur - concepts qui vont continuer à évoluer", indiquent ses promoteurs dans un communiqué. "Nous sommes ravis qu'à la fois le modèle du Tempest et des avions Eurofighter en provenance de toute l'Europe soient présents à Kleine-Brogel dans le cadre des Belgian Air Force Days de cette année, a déclaré l'ambassadrice du Royaume-Uni en Belgique, Alison Rose, citée par le communiqué. Selon elle, l'Eurofighter est l'avion européen par excellence qui défend le ciel sur tout le continent. Il est conçu, fabriqué et assemblé à 100% en Europe et constituera la passerelle technologique vers les programmes futurs. "Il est donc tout à fait opportun qu'autant d'avions, y compris la spectaculaire démonstration aérienne de la Royal Air Force, participent à cet événement, ici, au cœur de l'Europe", a ajouté Mme Rose. Le Typoon sera présenté en vol les samedi 8 et dimanche 9 septembre par le capitaine Jim Peterson, pilote de démonstration Eurofighter de la Royal Air Force (RAF).