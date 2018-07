Un mort et de nombreux dégâts après de violents orages en Nouvelle-Aquitaine

Les orages de mercredi, accompagnés de grêlons gros comme des balles de tennis, ont fait d'importants dégâts en Nouvelle-Aquitaine, où environ 120.000 foyers restaient sans électricité jeudi à la mi-journée et où un homme a été tué par la chute d'un arbre.

Arbres sur les voies ferroviaires, fils électriques à terre, des centaines de toitures et véhicules pilonnés par les grêlons... les habitants de plusieurs départements du Sud-Ouest se remettaient difficilement de ce court épisode orageux.

Selon le dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis, environ 120.000 foyers étaient encore privés d'électricité à 12H30, dont 70.000 en Dordogne, 22.000 en Corrèze, 9.000 en Gironde, 7.500 en Haute-Vienne et 5.000 en Lot-et-Garonne.

"Plus de 45% des clients coupés ont été réalimentés" et plus de 700 techniciens étaient déployés sur le terrain pour rétablir au plus vite les autres, a souligné Enedis.

"Des renforts importants de techniciens de la FIRE (Force d'intervention rapide électricité, composée de techniciens d'intervention, entraînés aux exercices de crise, mobilisables 24h/24, 7j/7 et partout en France) venant des régions voisines sont attendus en début d'après-midi notamment sur le département de Dordogne particulièrement touché par cet événement climatique exceptionnel", poursuit le gestionnaire dans un communiqué.

Un contrôle des lignes électriques aériennes était en cours par hélicoptère "pour accélérer la phase de diagnostic".

"Il y a d'importants dégâts, les orages ont été exceptionnellement violents" surtout en Dordogne où "il n'y avait pas eu ce genre de tempête depuis dix ans", a expliqué à l'AFP Xavier Salon, directeur de la communication chez Enedis Aquitaine Nord.

Des vents allant jusqu'à 120 km/h et d'importantes précipitations se sont abattus mercredi vers 17H00 en Dordogne, touchant 135 communes. Jeudi en fin de matinée, 375 interventions avaient été réalisées et 65 étaient en cours. La circulation était toujours coupée sur cinq routes départementales.

- Cellule psychologique -

Lors d'un rassemblement de cyclo-tourisme, un cycliste de 64 ans, originaire de Loire-Atlantique, est mort après avoir été blessé par la chute d'un arbre dans un parc à Objat (Corrèze).

En Charente, également en vigilance orange mercredi, 800 maisons ont été endommagées, soit 80.000 m2 de toiture qui ressemblaient pour la plupart à de véritables gruyères. Des vitres de voitures ont complétement explosées sous la force de grêlons parfois gros comme des balles de tennis.

Quelques dizaines de sinistrés ont été abrités pour la nuit dans deux gymnases ouverts par les secours.

A Saint-Sornin, une des communes les plus touchées au nord d'Angoulême, un poste de commandement opérationnel (PCO) a été installé dans la salle des fêtes et une cellule psychologique a déjà accueilli 22 personnes, choquées par la violence des orages. Sept personnes ont été légèrement blessées "par de petites chutes", a précisé la directrice de cabinet de la préfecture de Charente, Kiymet Akpinar. Elles étaient probablement montées sur leur toit pour tenter de colmater les dégâts, une entreprise particulièrement dangereuse, surtout par des conditions météorologiques difficiles.

De 200 à 250 sapeurs-pompiers étaient à pied d'oeuvre pour répondre aux 700 demandes de secours enregistrées. Ils avaient effectué environ 200 interventions jeudi matin, principalement dans les secteurs de Saint-Sornin et Chabanais où six communes ont été très touchées.

Côté ferroviaire, le trafic avait été principalement suspendu au sud de Bordeaux et en Dordogne en raison de chutes d'arbres sur de nombreuses lignes. Il reprenait progressivement jeudi avec des retards divers et des suppressions de trains, selon la SNCF.