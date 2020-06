Un passager refoulé à Brussels Airport car il présentait des symptômes

(Belga) Un contrôle médical effectué lundi matin à Brussels Airport a révélé chez un passager des symptômes du Covid-19. Cette personne s'est vu refuser l'accès aux bâtiments de l'aéroport et n'a pu prendre son vol.

La température corporelle de chaque personne désirant pénétrer dans l'aéroport est désormais mesurée à l'entrée du hall des départs. A 13h00, 3.500 personnes avaient ainsi déjà été contrôlées. Quatorze d'entre-elles ont révélé plus de 38°C au contrôle par caméra thermique. Ces personnes ont été dirigées vers le service médical, à l'extérieur du bâtiment, et y ont été soumises à un deuxième contrôle de température. Le médecin leur soumet aussi un questionnaire afin de vérifier s'il est question de symptômes en rapport avec le coronavirus ou d'autres causes qui pourraient expliquer une température élevée. Un passager présentait des symptômes liés au Covid-19 et l'accès à l'aéroport lui a donc été refusé. (Belga)