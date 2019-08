Un patron de bar tué après avoir refusé de servir un client ivre

Un gérant de bar a été tué dans la nuit de mardi à mercredi en Seine-Saint-Denis après avoir refusé de servir un client ivre, quelques jours après la mort d'un serveur abattu dans le même département pour avoir tardé à préparer un sandwich, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon une source proche de l'enquête, deux personnes se sont présentées vers 00H30 dans ce bar du centre-ville de Saint-Denis, le café de la place. Devant leur ébriété, le gérant du bar a refusé de les servir.

Ils sont alors tous trois sortis du bar et l'un des hommes ivres lui a asséné un coup de poing. La victime, âgée de 66 ans, tombe, se relève et rentre à l'intérieur du bar avant de s'effondrer à nouveau. Sa mort a été constatée une demi-heure plus tard.

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Un homme a été arrêté, mais, blessé, il a dû être hospitalisé mercredi en début d'après-midi. Sa garde à vue a donc été levée.

"Refuser de servir un client en état d’ébriété, c’est faire correctement son travail, personne ne devrait être agressé pour cela", a affirmé la mairie de Saint-Denis dans un communiqué.

Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est le serveur d'un restaurant de Noisy-le-Grand qui avait été tué par balle par un client qui estimait que son sandwich n'était pas préparé assez vite. L'auteur des faits est toujours en fuite et activement recherché.