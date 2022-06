Un petit avion s'écrase dans un canal à Rotterdam avec deux personnes à bord

(Belga) Un petit avion s'est écrasé dimanche dans un canal de la zone portuaire de Rotterdam aux Pays-Bas, a indiqué un porte-parole des services de sécurité. Les secours recherchent les deux occupants qui se trouvaient à bord de l'appareil.

Des débris portant le numéro d'immatriculation d'un petit avion ont été retrouvés sur place. L'appareil dont ignore le type avait décollé dans l'est de l'Allemagne plus tôt dans la journée et faisait route en direction de la France. Des vêtements ont été retrouvés sur les lieux de l'accident où une traînée d'huile était également visible. Garde-côtes, pompiers et plongeurs de même qu'un hélicoptère sont mobilisés pour retrouver les deux victimes. (Belga)