Un pont s'effondre emportant une voiture et un camion à Toulouse: une adolescente est décédée, sa mère a pu être sauvée

Un camion et une voiture ont été précipités dans le Tarn lundi matin, quand un pont suspendu qui enjambe la rivière s'est effondré en Haute-Garonne, a-t-on appris auprès des pompiers. Une adolescente de 15 ans a été tuée et plusieurs personnes sont "probablement" disparues, a appris l'Agence France Presse auprès de la préfecture, du parquet et des pompiers. "On recense d'ores-et-déjà une victime de 15 ans (dont le corps a été repêché), sa mère (...) qui était dans le véhicule a pu être sauvée, notamment par des témoins", a indiqué le procureur de Toulouse Dominique Alzéari. Il y a "probablement plusieurs disparus, potentiellement le chauffeur du camion" et, "peut-être", celui d'un éventuel troisième véhicule, a précisé le préfet Etienne Guyot. Selon les pompiers, quatre personnes ont pu être "secourues".

Le pont métallique reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières, selon les gendarmes.

Il y a "trois véhicules impliqués, je n'ai pas encore le nombre de victimes, il y a plus de 60 pompiers sur place", a déclaré à l'AFP le président du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric.

Au sujet de l'état du pont, "il y aura une enquête", a-t-il ajouté. Le pont est situé sur la route départementale 71, dont l'entretien dépend du Conseil départemental.

Le préfet de la Haute-Garonne s'est rendu sur place, "nous sommes en cours d'évaluation" de l'accident, a indiqué la préfecture.



(c) Olivier le Corre (Twitter)