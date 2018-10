Un préavis de grève devrait être déposé jeudi au sein des Editions de l'Avenir

(Belga) Les représentants du personnel des Editions de l'Avenir vont en principe déposer un préavis de grève jeudi, a fait savoir Thierry Couvreur, délégué CNE au sein de la rédaction de L'Avenir. Jusque vendredi, les pages des différentes éditions du quotidien demeureront coupées d'un quart de leur contenu.

La direction des Editions de l'Avenir a annoncé mardi son intention de supprimer 60 équivalents temps plein, sur un total de 280 travailleurs. Selon la direction, ce "plan de redéploiement", qui passe par un licenciement collectif, vise à garantir le futur de l'éditeur du journal L'Avenir dans un contexte de baisse généralisée des ventes des titres de presse. En réaction, les différentes éditions de mercredi du quotidien ont été amputées de 25% de leur contenu, dans toutes les rubriques. L'initiative, soutenue par tous les salariés des Editions de l'Avenir, symbolise la coupe de 25% dans les effectifs de l'entreprise. Cette action sera au moins prolongée jusque vendredi, indique M. Couvreur. Les syndicats déposeront également un préavis de grève. En principe, ce sera fait jeudi, la veille d'un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire lors duquel les syndicats espèrent obtenir plus de précisions sur le plan de la direction. Selon une autre source syndicale, le préavis ne sera pas automatiquement mis en œuvre, mais doit servir pendant les discussions, qui en sont actuellement à la phase d'information de la procédure Renault. Au sein de la rédaction, les journalistes tentent mercredi de se reconcentrer sur leur travail, même s'il y a "une perte totale de confiance envers la direction", selon un rédacteur. "Certains jeunes journalistes demandent même s'ils peuvent bénéficier du plan", ajoute-t-il. Les journalistes sont cependant satisfaits de leur action symbolique dans les éditions de ce mercredi. "Les lecteurs méritent de connaître la vérité." La Maison de la Presse et de la Communication de Liège exprime par ailleurs son soutien à la rédaction de L'Avenir. "Après les restructurations dans quasi tous les groupes de presse, c'est aujourd'hui au second groupe francophone à subir les conséquences de la profonde mutation que vit depuis plusieurs années le secteur. Les habitudes de lecture sont profondément modifiées, les réseaux sociaux prennent le pas sur le travail des journalistes et le public est de moins en moins enclin à payer pour s'informer", constatent les administrateurs de l'association. "A l'heure des fake news de toutes sortes, l'accès à une information de qualité, réalisée par des professionnels, est plus que jamais au cœur des débats." (Belga)