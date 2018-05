Un projet pilote pour lutter contre le burn-out dans les banques et les hôpitaux

(Belga) Le gouvernement fédéral va débloquer 2,5 millions d'euros pour un projet pilote visant à lutter contre le burn-out dans les banques et les hôpitaux, a expliqué lundi la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld), sur les ondes de La Première et de Radio 1.

"Entre 300 et 1.000 patients" feront partie de ce projet financé par l'agence fédérale des risques professionnels (Fedris), a expliqué la libérale flamande. Dans ce cadre, les travailleurs menacés ou atteints à un stade précoce par un burn-out bénéficieront d'un accompagnement spécifique. Les demandes devront être introduites auprès d'un médecin traitant ou d'un médecin du travail qui devra constater le burn-out. Une fois ce dernier confirmé, les patients pourront suivre des trajets d'accompagnement et de soins mis en place avec pour objectif de permettre le maintien au travail ou la reprise rapide de l'activité. Ces parcours s'étaleront sur une période de maximum neuf mois et comprendront un kit de 17 séances maximum. Ces séances comprendront une consultation clinique et porteront par exemple sur la gestion du stress, l'hygiène de vie, le projet professionnel du travailleur. Les professionnels responsables des trajets de soins utiliseront si nécessaire des approches psychocorporelles ou cognitivo-émotionnelle, comme la kinésithérapie et la relaxation pour accompagner le travailleur dans sa guérison. Les frais de ces séances seront à charge de Fedris. Le projet débutera en novembre 2018 et fera l'objet d'une évaluation après deux ans. (Belga)