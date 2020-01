Un quart des plus de 55 ans n'a jamais changé d'employeur

(Belga) Un quart des 55 ans et plus travaille toujours pour son premier employeur et l'intention de départ volontaire (moins de un sur dix) est la plus faible de toutes les catégories d'âge des salariés belges, ressort-il mercredi d'une étude réalisée auprès de 1.000 personnes pour le bureau de recrutement spécialisé Robert Half.

Toutes générations confondues, ce sont donc les Belges de plus de 55 ans qui sont les moins enclins à quitter leur entreprise. Ils ne sont ainsi que 9% à être disposés à une telle manoeuvre. Un contrat à durée indéterminée combiné à la prime d'ancienneté explique que les baby-boomers préfèrent rester où ils sont, analyse Robert Half. Un répondant sur quatre (25%) indique par ailleurs qu'il travaille toujours pour son premier employeur. Cela signifie que tout au long de leur carrière, un quart des salariés belges de plus de 55 ans n'a jamais changé d'emploi. La satisfaction des baby-boomers au travail (73%) est légèrement inférieure à la moyenne (80%). Le contenu de la fonction (68%), l'atmosphère et une relation agréable avec ses collègues (66%) et le salaire (50%) arrivent en tête de liste pour déterminer le bonheur au travail dans cette catégorie d'âge. Si la rémunération flexible attire particulièrement les jeunes générations, elle semble moins populaire parmi les plus de 55 ans, constate encore le bureau de recrutement. Seulement 1 sur 10 changerait en effet d'employeur s'il se voyait proposer un emploi équivalent ailleurs avec une forme de rémunération plus flexible, avec l'opportunité de composer un salaire personnalisé. "C'est avant tout la combinaison des contrats fixes et de l'ancienneté qui fait en sorte que les baby-boomers restent où ils sont", selon Robert Half. "Pourtant, cette génération, dotée d'une grande source de connaissances et de savoir-faire, quittera le marché du travail dans les années à venir. Il est essentiel que les entreprises anticipent suffisamment ces départs." (Belga)