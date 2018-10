Polices municipales: un rapport plaide pour leur montée en puissance

Un rapport parlementaire rendu mardi au gouvernement plaide pour une montée en puissance de la sécurité privée et des polices municipales, dont il propose notamment de rendre l'armement obligatoire, au risque de faire faire débat.

Avec un objectif affiché de recentrage des policiers et gendarmes sur leur cœur de métier et sur fond de menace terroriste persistante, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait, en mandatant en février la mission parlementaire, émis le souhait d'entrer dans "une nouvelle ère pour la sécurité globale".

"Nous ne devons rien nous interdire", avait-il lancé. Message reçu par les députés LREM, Jean-Michel Fauvergue (Seine-et-Marne), ex-patron du RAID, et Alice Thourot (Drôme), les deux rédacteurs du rapport.

Leur mission s'est penchée sur les "atouts et faiblesses" des 21.500 policiers municipaux et des plus de 165.000 agents privés, des effectifs qui progressent d'année en année. Elle formule également 78 propositions, dont certaines devraient nourrir "le débat", note-t-on pudiquement dans les couloirs de Beauvau.

Parmi elles, l'armement obligatoire des policiers municipaux, "sauf décision motivée du maire". Un renversement de la règle en vigueur mais pas nécessairement une révolution des usages: 84% des effectifs de police municipale (18.044) sont déjà équipés d'une arme, quelle que soit la catégorie (de la bombe lacrymogène au calibre 38), selon des données de 2016. 9.434 étaient dotés d'une arme à feu (44% des effectifs) et 1.804 de pistolets à impulsion électrique.

"Les policiers sont à 95% sur la voie publique. Or c'est là que le risque existe", a commenté Alain Dal, membre du syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) qui "accueille favorablement" cette proposition.

La mission propose également d'ouvrir aux policiers municipaux la consultation, sous conditions, de certains fichiers de police, dont le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) et le fichier des personnes recherchées (FPR).

Elle souhaite également élargir les compétences des maires et des policiers municipaux: les élus pourraient s'appuyer sur des pouvoirs accrus pour faire respecter leurs arrêtés de police ou fermer certains établissements. Les policiers municipaux pourraient intervenir sur les ivresses publiques et peut-être demain sur les futures amendes sanctionnant la consommation de stupéfiants.

Le gouvernement va engager "une concertation approfondie" sur toutes ces propositions, en particulier celles qui nécessiteraient des évolutions législatives comme l'armement des policiers municipaux, a annoncé Matignon dans un communiqué. Confiée à Gérard Collomb, elle doit déboucher d'ici à la fin de l'année.

- Transfert de missions -

Cette montée en puissance des polices municipales se ferait dans le cadre d'un dispositif de contrôle renforcé par le biais des inspections générales de l'Etat.

Dans le domaine de la sécurité privée, le rapport formule également des propositions qui si elles vont dans "le bon sens" pour un syndicat patronal, pourraient être également âprement débattues. Il dessine aussi une reprise en main par un Etat stratège d'un secteur qui pesait un peu plus de 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaire hors taxes en 2016.

"Partenaire incontournable" mais aussi secteur "éclaté" avec de "grandes fragilités", la mission Fauvergue/Thourot déplore "une qualité de service trop souvent médiocre" rendue par les personnes qui intègrent cette filière, même si des pôles d'excellence existent.

La mission propose une réforme du marché de la sécurité privée, du recrutement, de la formation, de la gestion des ressources humaines. Elle souhaite instaurer une doctrine d'emploi mais aussi revoir le fonctionnement des instances de contrôle du secteur avec en ligne de mire, le conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) déjà épinglé dans un récent rapport de la Cour des Comptes.

Pour lutter contre les abus, le rapport préconise un "encadrement strict des règles de sous-traitance" et "l'introduction d'une responsabilité solidaire pour les donneurs d'ordre" souvent soucieux d'économies.

Outre l'instauration d'un uniforme unique pour tous les agents de sécurité privée, le rapport envisage également de faciliter leur équipement en pistolet à impulsion électrique.

Il propose aussi de confier ou d'élargir à des sociétés privées des missions actuellement confiées aux forces de sécurité de l'Etat: gardes statiques, transfert de détenus hospitalisés non dangereux, activités non régaliennes dans les centres de rétention administratifs, transfert et gardes des scellés, protection de personnalités, etc.