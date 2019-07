Un samedi rouge pour les départs en vacances

(Belga) La journée de samedi prochain est classée rouge pour les départs en vacances sur les routes européennes et orange pour les retours, indique lundi Touring dans un communiqué.

Vendredi, la journée est classée orange en France, Allemagne et Suisse. La circulation sera dense à partir de midi et restera difficile jusqu'au soir. Ailleurs en Europe ce sera une journée à circulation très dense mais sans trop de bouchons, selon Touring. Samedi 20 juillet, Touring conseille d'éviter les départs car la journée sera classée rouge sur le réseau européen. La journée sera dense mais fluide dimanche. Dans le sens des retours, la journée est classée verte vendredi et orange samedi. Le trafic sera dense en Allemagne dimanche. Touring conseille de partir le dimanche. Le meilleur jour pour revenir est le vendredi et, dans une moindre mesure le dimanche. (Belga)