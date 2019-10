Un timbre-poste officiel pour l'anniversaire de la Princesse Elisabeth

(Belga) bpost a émis un timbre-poste officiel limité en l'honneur de la princesse Elisabeth qui fêtera le 25 octobre prochain son 18e anniversaire, indique l'entreprise dans un communiqué.

La photo reproduite sur le timbre représente l'héritière du trône de Belgique dans les jardins de Laeken et a été prise par le roi Philippe lui-même, précise bpost. Le feuillet de timbres-poste complet sera mis en vente à partir du 21 octobre sur la boutique en ligne de bpost et dans les plus grands bureaux de poste. La princesse Elisabeth avait déjà eu droit à un timbre-poste à son effigie en 2002 à l'occasion de son premier anniversaire, rappelle l'entreprise. (Belga)