Un train de nuit entre Bruxelles et Vienne dès janvier

(Belga) La société de chemins de fer autrichienne ÖBB prévoit de mettre en service un train de nuit entre Bruxelles et Vienne dès le mois de janvier, a indiqué son patron Andreas Matthä dans une interview accordée au quotidien Wiener Zeitung, samedi. Les Autrichiens souhaitent aussi relier leur capitale à Trieste, dans le nord-est de l'Italie.

L'ÖBB a posté samedi sur Twitter une photo de l'Atomium accompagnée d'un message de bienvenue, sans donner davantage de détails sur la fréquence, l'itinéraire précis et les tarifs de cette nouvelle ligne. Le train de nuit vers Trieste est prévu en 2021, tout comme une nouvelle liaison vers Amsterdam, d'après le Wiener Zeitung. Les chemins de fer autrichiens proposent déjà différents trains de nuit appelés "night jets", vers des destinations en Allemagne, en Suisse et en Italie. L'ÖBB s'est par ailleurs fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour ses moyens de transport d'ici 2030, et collabore au développement du rail de la "nouvelle route de la soie" vers la Chine. Vienne comme Budapest (Hongrie) pourraient en devenir les gares de destination, a indiqué Andreas Matthä. L'entreprise aura besoin d'engager 10.000 collaborateurs au cours des prochaines années. (Belga)