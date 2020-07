Un tram déraille à Bruxelles sans faire de blessé

(Belga) Un tram a déraillé lundi soir à Bruxelles sans faire de blessé. Les équipes de la société de transport public sont sur place pour rétablir le trafic entre les arrêts Thomas et Lemonnier au plus vite.

Entre 22h30 et 23h00, un tram a déraillé au niveau de la rue du Progrès, non loin de la Gare du Nord, ayant un impact sur la circulation des lignes de tram 3, 4, 25, 32 et 55, a confirmé à Belga la porte-parole de la STIB. Le trafic reste interrompu entre les stations Lemonnier et Thomas. Les équipes sont sur place pour remettre le tram sur les voies et vérifier l'état de celles-ci. "Nous espérons rétablir la situation au plus et vite et avant demain matin", a assuré la porte-parole. Les causes de l'incident sur le réseau doivent encore être établies. (Belga)