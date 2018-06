Un tram restauré datant de la Première Guerre Mondiale est de retour au Musée du tram

(Belga) Un tram datant de 1914 est de retour au Musée du tram de Bruxelles mercredi matin après une restauration qui aura duré un an en France. Il circulera régulièrement sur la chaussée de Tervuren durant les vacances estivales et le mois de septembre les samedis, dimanches et jours fériés.

L'engin portant le numéro 1348 a été construit dans les Ateliers Métallurgiques de Nivelles et a été conservé depuis 1963. La société de transport en commun bruxelloise STIB a procédé à une restauration du tramway en 1975 et l'a reprise en 1979 dans sa flotte de tramways historiques. Il a été restauré à l'identique en 1990, mais devait être remis à neuf après toutes ces années. Grâce à une subvention régionale, il a finalement fallu un an de maintenance à Artérail, une entreprise française de Nancy. Le Musée du tram abrite une grande collection de vieux tramways, bus, taxis, véhicules de service et divers objets qui illustrent l'histoire des transports publics, de l'origine à la construction du métro. (Belga)