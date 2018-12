Un tramway déraille à Lisbonne faisant 28 blessés légers

(Belga) Un tramway a déraillé vendredi soir à Lisbonne et s'est renversé sur la chaussée faisant 28 blessés légers, ont indiqué les services de secours.

Les images des médias locaux montraient la cabine en bois du tramway fracassée contre le coin d'un immeuble des rues étroites du quartier de Lapa. L'accident est survenu vers 18H00 (locales et GMT) et a fait 28 blessés légers, dont une dizaine a dû être désincarcérée par la cinquantaine de secouristes dépêchés sur place, selon le bilan établi par les pompiers de la capitale portugaise. "On a vu le tramway débouler à toute vitesse. Le conducteur avait l'air paniqué et le tramway a déraillé en arrivant au virage", a décrit un témoin à la chaîne de télévision publique RTP. (Belga)