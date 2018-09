Un vol entre l'Australie et Londres forcé de faire demi-tour à cause d'un passager

(Belga) Un vol direct entre Perth, au sud-ouest de l'Australie, et Londres, au Royaume-Uni, opéré par Qantas, a dû faire demi-tour deux heures seulement après l'entame de ce trajet long de 17 heures à cause d'un passager perturbateur, apprend-on dimanche.

Le passager du QF9 Boeing 787-9 Dreamliner aurait été menotté et emmené par la police dès que l'avion a atterri à Perth samedi soir. Les passagers ont expliqué à la télévision nationale ABC que l'homme avait agi étrangement et s'était enfermé dans les toilettes pendant plus d'une heure après le décollage d'un des vols passagers les plus longs du monde. Quand il en est finalement sorti, il a commencé à crier sur les passagers et s'est accroupi comme s'il se préparait à une bagarre. (Belga)