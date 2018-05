Une adolescente décède, percutée par un bus à Verviers

(Belga) Un accident impliquant un bus et un piéton est survenu samedi vers 13h00 à Heusy sur le territoire de la commune de Verviers, a fait savoir la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau. Une fille d'une quinzaine d'années a perdu la vie.

L'ambulance de Verviers et le SMUR Tourelle ont été dépêchés sur les lieux de l'accident qui s'est produit au lieu-dit la Bouquette, à une centaine de mètres de l'autoroute. Selon les services de secours, une personne a été percutée par un bus et a perdu la vie. Le conducteur de bus n'aurait pas vu la jeune fille en redémarrant. Le parquet a été averti. Le test d'haleine s'est avéré négatif. Le magistrat a dépêché un expert automobile et un légiste afin de déterminer de manière exacte les causes de l'accident. Le TEC Liège-Verviers confirme l'information et indique que la victime est une jeune fille de 16 ans qui venait de descendre du bus. (Belga)