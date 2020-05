Une aide d'Etat pour Airbus pas encore nécessaire, selon le gouvernement français

(Belga) En cas de besoin, l'Etat "sera là pour Airbus", a assuré dimanche le ministre français des Comptes publics Gérald Darmanin, sans donner de précisions sur le type d'aide que l'avionneur pourrait recevoir. L'entreprise disposant d'une trésorerie suffisante "pour passer cette date du 11 mai" (moment où débutera le déconfinement en France, ndlr), "il n'y a pas d'intervention particulière de l'Etat à avoir pour l'instant", a-t-il ajouté.

"Nous verrons bien, et si jamais il y a des difficultés nous serons là pour aider Airbus", a indiqué M. Darmanin sur Radio J, expliquant que "l'aéronautique comme l'automobile d'ailleurs sont deux grandes industries qu'il nous faudra particulièrement aider, et le gouvernement sera au rendez-vous". Confronté à la quasi mise à l'arrêt du transport aérien en raison de la pandémie, le constructeur européen, qui a vu ses ventes chuter au premier trimestre, a déjà ralenti sa production et a pris des mesures de chômage partiel. Au premier trimestre, Airbus a vu 8 milliards de dollars sortir des caisses, en partie à cause de la crise actuelle, qui a durement touché l'aviation. La perte nette au cours des trois premiers mois de l'année s'est élevée à 481 millions d'euros. Son concurrent américain Boeing a quant à lui déjà annoncé réduire ses effectifs mondiaux d'environ 10%. Toutefois, a précisé Gérald Darmanin, l'Etat ne doit intervenir "que lorsque vraiment c'est extrêmement nécessaire" et l'avionneur européen n'a pas encore un besoin aigu de soutien supplémentaire de la part du gouvernement français. Airbus disposant d'une trésorerie suffisante "pour passer cette date du 11 mai", "il n'y a pas d'intervention particulière de l'Etat à avoir pour l'instant, si ce n'est ce que nous faisons déjà", a également dit M. Darmanin. En l'état, il s'agit de "toute l'activité de soutien économique, les prêts garantis par l'Etat, les reports de charges, les aides directes aux compagnies aériennes", a-t-il détaillé. Ainsi, "quand on aide Air France, on aide indirectement Airbus", a-t-il dit, faisant référence au soutien de 7 milliards accordé au transporteur français pour faire face à la crise du coronavirus. (Belga)