Une bière fruitée sans alcool remporte le concours de la mini-entreprise 2019

Osmos Beer, une bière fruitée sans alcool imaginée par des élèves de l'Athénée Royal Jean Absil à Etterbeek, a remporté le concours Mini-Entreprise 2019 mercredi soir à Liège, informe Barbieux Guirec, responsable communication de l'ASBL Les Jeunes Entrepreneurs.

Une quinzaine de projets de mini-entreprises étaient présentés mercredi soir à la Haute École de la Province de Liège. Le jury a été convaincu par le projet Osmos Beer, qui est aussi bio et éco-responsable et dont la campagne met en garde contre les dangers de l'alcool au volant. Les cinq élèves porteurs du projet représenteront la Belgique francophone lors du concours européen JA Europe Company of the Year Competition du 3 au 5 juillet 2019 à Lille. Le ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet, présent lors de l'évènement, a félicité et encouragé l'ensemble des jeunes dans leurs projets. Le programme des mini-entreprises est adressé aux étudiants de 5e, 6e, 7e secondaires qui souhaitent relever le défi de la création et la gestion d'une entreprise de petite taille en quelques mois, pendant l'année scolaire. Au cours de l'année scolaire 2018-2019, 400 projets ont été développés par plus de 3.400 aspirants entrepreneurs.