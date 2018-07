Une campagne 2.0 pour faire de la Guyane une destination touristique

Faire de la Guyane une nouvelle destination touristique, originale, attractive et rassurante, tel est l'enjeu d'Atout France, qui a lancé depuis le début de l'année une grande campagne de communication, pour redorer l'image d'un territoire ternie par l'insécurité et l'orpaillage.

Cette campagne est née des Accords de Guyane, qui en avril 2017 ont mis un terme à plus de cinq semaines de mouvement social et de blocage du territoire, pour réclamer un rattrapage économique et social avec la métropole et dénoncer l'insécurité.

Les acteurs du tourisme avaient alors demandé une meilleure promotion de la destination.

Car avec un territoire recouvert par la forêt amazonienne et une culture riche de son métissage, la Guyane pourrait, à l'instar du Costa Rica ou du Panama, attirer des cohortes de touristes. Mais elle en est loin, avec 95.000 touristes en 2016, 110.000 en 2017, essentiellement français.

Selon le Comité du tourisme, le tourisme est surtout d'affaires (50%), en lien avec l'activité spatiale, et affinitaire (38%), lié aux nombreux fonctionnaires (gendarmes, professeurs, etc.) qui viennent y assurer quelques années de service.

Le ministère des Outre-mer a mis 500.000 euros sur la table, et chargé Atout France, l'agence de promotion du tourisme hexagonal, de déployer depuis le début de l'année "des actions variées" pour renforcer l'image de la destination, a expliqué à l'AFP Philippe Maud'hui, son directeur du département ingénierie et développement du territoire.

Pas d'affichage dans le métro mais la volonté de renforcer la visibilité de la destination sur "le digital", notamment sur des sites à forte audience comme Tripadvisor et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), et via des "influenceurs" (blogueurs, journalistes, voyagistes), qui ont été invités sur le terrain. L'objectif: multiplier les articles, les vidéos, les "posts" et autres "stories".

Assister à un lancement de la fusée Ariane à Kourou, dormir dans un lodge flottant dans les marais de Kaw, admirer les tortues luth à Awala-Yalimapo, passer la nuit sous un carbet (habitat traditionnel amérindien), randonner dans la forêt amazonienne et y découvrir des paresseux, visiter le Camp de la Transportation à Saint-Laurent-du-Maroni, se balader en pirogue sur les fleuves, se baigner aux Iles du Salut: la campagne décline ainsi les atouts de la Guyane: "écologie, aventure, découverte..."

- Oublier les clichés -

Dès la rentrée, la campagne sera renforcée par des portraits vidéo de personnalités guyanaises (l'ex-Miss France Alicia Aylies, la championne de natation Malia Mettella, l'ex-footballeur Florent Malouda, le danseur Yannick Lebrun).

Et un Guide du Routard (Hachette) sortira pour la première fois, en janvier 2019. Seul Le Petit Futé propose à l'heure actuelle un guide de la Guyane.

"Il faut faire apparaître la Guyane comme une destination touristique" et "ne plus parler des clichés négatifs" souvent véhiculés ("enfer vert", le bagne, l'orpaillage clandestin, etc...), renchérit Corinne Lespinasse-Taraba sous-directeur ingénierie chez Atout France.

Selon une étude d'image menée par Harris Interactive en septembre 2017, "la Guyane bénéficiait surtout d'une méconnaissance. Il fallait réveiller le potentiel de cette destination", explique-t-elle, insistant sur le caractère "éblouissant et inédit" du territoire.

Malgré le mouvement social du printemps 2017, elle décrit aussi "une destination européenne sécurisée pour les visiteurs, ce qui n'est pas rien, par rapport au Surinam ou au nord Brésil", et qui n'est "pas moins sûre que certains coins d'Ile-de-France", des "infrastructures répondant aux normes de sécurité française" et un territoire "francophone".

L'opération vise aussi à inciter les tours opérators à inscrire enfin la Guyane dans leurs offres, d'où elle était quasi absente, explique M. Maud'hui, qui espère aussi que la campagne fera "émerger de nouvelles offres" hôtelières.

Un bilan sera fait à l'issue du second semestre, mais déjà Air France a enregistré une hausse de 7% de la fréquentation sur la ligne Paris-Cayenne, souligne M. Maud'hui. Et l'ouverture d'une nouvelle ligne depuis les Antilles Françaises, par Norwegian Air shuttle, est annoncée.