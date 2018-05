Une cargaison de portables d'une valeur d'un million de dollars volés à l'aéroport de Rio

(Belga) Des voleurs déguisés en travailleurs de la zone de fret ont dérobé une cargaison de téléphones portables d'une valeur d'un million de dollars à l'aéroport international de Rio de Janeiro, a annoncé mercredi la télévision Globo.

Globo a diffusé ce qu'elle a présenté comme des images de caméras de sécurité où apparaissent trois hommes tous vêtus de l'uniforme des employés du fret, entrant dimanche dans la zone de l'Aéroport international de Galéo. Le gang armé aurait ensuite caché son butin, des smartphones Samsung Galaxy S9, dans le complexe de Mare, une immense favela non loin de l'aéroport, selon la chaîne de télévision. "Les trois criminels sont entrés facilement dans le terminal de fret et ont dérobé des smartphones de la dernière génération pour un million de dollars", a déclaré à la chaîne Venancio Moura, chargé de la sécurité au sein du syndicat des sociétés de transport de Rio. La police a refusé de faire des commentaires sur le vol, qui ne serait que l'un d'une interminable série de ceux visant le fret au Brésil. Les cibles les plus fréquentes à Rio restent les poids-lourds, régulièrement objets de détournements de bandes armées qui les obligent à aller dans les favelas puis en pillent les chargements. (Belga)