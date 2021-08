Une centaine de centres commerciaux potentiellement concernés par le pass sanitaire

Plus d'un tiers des 350 centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés pourraient être concernés par l'obligation de pass sanitaire, a calculé l'AFP jeudi en se fondant sur les critères annoncés par le gouvernement la veille et sur l'état actuel de l'épidémie de Covid-19.

Le gouvernement a demandé mercredi aux préfets de rendre le pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2 situés dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine.

La liste officielle n'a pas encore été publiée, mais la mesure pourrait ainsi être potentiellement applicable à 129 centres commerciaux répartis dans les 38 départements de métropole et d'Outre-mer avec un taux d'incidence élevé, selon un calcul tiré de la liste des centres de plus de 20.000 m2 communiquée jeudi à l'AFP par le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC).

Cette liste n'inclut pas les grands magasins, qui pourront également être concernés s'ils font plus de 20.000 m2 et se situent dans les zones à forte incidence.

En métropole, ces départements - dont l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, ou le Rhône - se trouvent majoritairement dans la moitié sud du pays et devront aussi rendre le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public, a indiqué le gouvernement.

Dans les Outre-mer, le gouvernement a également imposé des confinements stricts en Guadeloupe et en Martinique, tandis que la Réunion est soumise à un confinement partiel depuis le 31 juillet.

Le nombre réel de centres et magasins concernés par le pass sanitaire dépendra des décisions des préfets. Selon la loi validée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, ils ne pourront pas rendre obligatoire le pass dans les grandes surfaces si cela compromet "l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport".

Certains grands centres commerciaux accolés à des gares de transport, comme le gigantesque centre La Part Dieu de Lyon (161.000 m2), l'un des plus grands d'Europe, se préparaient dans l'inconnu.

"Nous sommes très surpris par les annonces gouvernementales. Nous attendons les différents arrêtés préfectoraux qui varieront selon les seuils d’incidence (et) les caractéristiques propres à chaque centre" a indiqué son directeur Jean-Philippe Pelou Daniel.

En région parisienne, seuls la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ont des taux d'incidence supérieurs à 200; ces deux départements comptent une vingtaine de grands centres commerciaux dont les gigantesques Belle Epine (Thiais) et Rosny 2.

"En terme pratique, ce n'est pas évident à mettre en place. Cela va créer des files d'attente avec un risque sanitaire possible, un coût économique à court terme en recrutant des agents de sécurité supplémentaires, et une baisse de fréquentation", a déploré le délégué général du CNCC Gontran Thüring auprès de l'AFP.

M. Thüring a estimé à 30.000 euros par mois et "par porte d'entrée" de chaque centre, les dépenses supplémentaires liées à la vérification du pass sanitaire.

Selon Grégory Lebacle, directeur de la sécurité d'une société prestataire du centre commercial de Roques-sur-Garonne près de Toulouse, le recrutement de vigiles "qualifiés", en plein été, dans un délai "si court" va constituer "un vrai casse-tête".

Le pass sanitaire n'était appliqué jusqu'à présent que dans quelques centres commerciaux et grandes surfaces dans le Vaucluse, les Pyrénées Orientales et en Loire-Atlantique - où la mesure a finalement été levée jeudi, en raison d'un taux d'incidence inférieur à 200.