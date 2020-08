FNG - Une quarantaine de magasins Brantano finalement ouverts lundi

(Belga) La maison de vente aux enchères qui organise la liquidation des magasins de chaussures Brantano pense finalement pouvoir ouvrir une quarantaine d'entre eux lundi, contre environ cinquante dans une communication précédente dimanche. Samedi, plus de 60 de ces enseignes avaient ouvert leurs portes au public.

Certains magasins n'ouvriront que l'après-midi, afin de donner au personnel plus de temps pour en ranger les étalages. Le début de la liquidation, avec des remises de 75% sur l'ensemble des produits, a parfois été chaotique samedi. Les magasins ont en effet attiré beaucoup de monde et, dans certains endroits, la police a dû intervenir. Pour éviter de tels événements dans les prochains jours, la maison de vente aux enchères Moyersoen a annoncé dimanche qu'elle allait faire installer des caisses supplémentaires et chercher plus de membres du personnel. Selon elle, la liquidation du stock devrait encore durer plusieurs semaines. (Belga)