Une école d'apiculture lancée par Arnaud Montebourg ouvre ses portes à Dijon

Une école d'apiculture, dont la création avait été annoncée en août par l'ancien ministre de l'Economie Arnaud Montebourg parallèlement au lancement d'une marque de miel "d'origine France garantie", ouvrira ses portes lundi prochain à Dijon.

L'Ecole des hautes études en apiculture (EHEA) a pour but de "former des entrepreneurs apiculteurs capables de produire avec des cheptels de grande taille, qui se consacrent exclusivement à ça" et contribuent au repeuplement des abeilles, a indiqué M. Montebourg mardi à l'AFP.

La première promotion compte huit hommes et quatre femmes âgés de 22 à 52 ans, actuellement sans emploi et en reconversion professionnelle, dont un ancien photographe, un ex-comptable ou encore une ancienne dirigeante de salle de sport, a précisé Paul Fert, directeur de l'établissement.

La formation en six mois comprend une partie théorique, portant sur la biologie de l'abeille, le marché du miel ou encore la gestion d'une exploitation apicole, ainsi qu'une formation pratique, à travers des stages, notamment.

Son coût est pris en charge dans le cadre d'un conventionnement entre Pôle Emploi et l'organisme de formation Opcalia. L'école, dont le budget annuel est de 150.000 euros, est par ailleurs financée par la région Bourgogne-Franche-Comté et des mécènes privés.

L'ancien ministre de l'Economie avait lancé en septembre une marque de miel "d'origine France garantie", appelée "Bleu Blanc Ruche", achetant du miel à des apiculteurs français à un prix supérieur au marché, en contrepartie de quoi ceux-ci s'engagent à augmenter leur cheptel.

Il s'agit de s'attaquer à "un problème de société: la disparition des abeilles mellifères" qui sont nécessaires à la pollinisation, selon M. Montebourg, qui a fait du repeuplement des abeilles l'un de ses chevaux de bataille.

"Bleu Blanc Ruche" a réalisé un chiffre d'affaires de 150.000 euros au cours du dernier trimestre 2018, a-t-il annoncé mardi, ajoutant que les apiculteurs issus de son école seraient prioritaires s'ils souhaitaient rejoindre les 45 professionnels travaillant déjà avec la marque.

L'école d'apiculture, comme la marque de miel, est portée par la Société d'élevage et de repeuplement des abeilles de France (Seraf), basée à Dijon, dont M. Montebourg est actionnaire à hauteur de 35% aux côtés notamment d'apiculteurs.

Les élèves auront aussi la possibilité de compléter leur cursus par une expérience de trois mois dans une exploitation apicole de l'hémisphère sud ou encore de bénéficier d'un apport de capital de la Seraf.