Une entreprise belge a déjà installé gratuitement des panneaux solaires sur 6.000 toits

(Belga) La société EnergyVision, dont le siège est à Gand et à Bruxelles, a déjà fourni des panneaux solaires gratuits à 6.000 Belges et 15.000 autres personnes se sont inscrites, affirme le fondateur Maarten Michielssens. Le Premier ministre Alexander De Croo s'est rendu mercredi sur le site d'une installation de panneaux solaires sur un toit à Ninove, en Flandre orientale, et estime que ce système est prometteur.

Les familles qui ne peuvent pas supporter elles-mêmes l'investissement dans des panneaux solaires peuvent s'inscrire auprès du fournisseur d'énergie. Ce dernier paie les panneaux et vend ensuite l'électricité au résident à un tarif avantageux. Les excédents sont injectés sur le réseau. La formule a été lancée ce printemps et a immédiatement suscité beaucoup d'intérêt. "C'est très populaire", affirme M. Michielssens. "Nous avons reçu plus de 3.000 candidatures en 48 heures au début de cette année". Celles-ci ne sont pas systématiquement approuvées; l'entreprise cible les familles qui sont à court d'argent ou qui ont rencontré des difficultés pendant la crise énergétique. Son ambition est de réaliser à terme l'équivalent de la production énergétique de la centrale nucléaire de Doel en énergie renouvelable. (Belga)