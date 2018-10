Une grève des bagagistes n’a JAMAIS duré si longtemps: déjà plus de 150.000 passagers impactés

Amélie Schildt analyse, sur le plateau du RTLInfo 13h, les conséquences de la grève des bagagistes à Brussels Airport. Des conséquences pour les passagers, mais aussi de lourdes pertes financières.

"Depuis jeudi, ça fait 5 jours, voire 6 jours, vu la tournure des négociations et vu la grève qui devrait se prolonger demain matin. Au total, 660 vols ont été supprimés depuis jeudi, ce qui correspond, selon nos estimations, à plus de 150.000 passagers impactés", indique notre journaliste Amélie Schildt sur le plateau du RTLINFO 13H.



Le chaos règne également du côté des bagages. Ce matin, 1.500 valises étaient stockées, en attente d’être traitées.





29 compagnies aériennes touchées



Si cette paralysie est si importante, c’est parce qu’Aviapartner traite 40% des vols qui transitent par Bruxelles. 29 compagnies aériennes sont touchées et tentent de trouver des alternatives. C’est le cas notamment de Tui dont nous avons rencontré la porte-parole Sarah Saucin.



"Nous avons choisi un maximum de dévier nos vols vers les aéroports régionaux ou vers les aéroports de pays voisins. Pour ce qui est des vols qui devaient quand même partir de Bruxelles, nous avons mis en place un système de volontariat en interne, explique-t-elle. Ce sont nos propres collaborateurs qui ont chargé les avions pour permettre aux passagers de partir le plus vite possible avec leurs bagages vers les destinations de vacances".

"Si vous devez voyager, que votre vol est annulé, la compagnie doit vous acheminer par un moyen ou par un autre ou bien vous rembourser", indique Amélie Schildt. "Évitez en tout cas de vous rendre à l’aéroport de Bruxelles, restez chez vous en attendant de trouver une solution."