Une guerre économique se profile entre l'Europe et les Etats-Unis: "Nous allons être aussi stupides qu'eux"

Une guerre économique se profile, entre l'Europe et les Etats-Unis. Hier, Charles Michel a dénoncé depuis le Sénégal le projet de Donald Trump de vouloir, dès la semaine prochaine, augmenter les taxes sur l'importation de l'aluminium et de l'acier, dans son pays.

"Cette démarche de protectionnisme n'est pas la bonne", précise le 1er ministre.

A côté de ça, la commission européenne prépare des mesures dites de rétorsion, pour contrer les menaces. Jean-Claude Juncker propose ainsi de s'attaquer aux importations de Harley Davidson, de Bourbon et de jeans Levi's. "Nous allons être aussi stupides qu'eux", a prévenu le président de la commission.

Le Français, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques qui se verrait bien prendre sa succession, réagit, au micro de Virginie Garin. "Ca ne peut que créer des déséquilibres, des tensions, et aussi compliquer les relations transatlantiques. C'est pour ça que nous nous réservons tout à fait le droit d'agir de façon ferme, proportionnée, respectueuse des règles de l'OMC, avec la conviction que face à un problème qui nous concerne tous, on va trouver des réponses globales, concertées, et non pas un protectionnisme stupide qui nous met tous en difficulté", a-t-il indiqué.