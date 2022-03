Une neuvième personne interpellée lors des perquisitions chez PostNL

(Belga) Un neuvième suspect a été interpellé lundi lors des perquisitions menées au sein de l'entreprise PostNL à Wommelgem, Willebroek et Turnhout, selon l'auditorat du travail de Malines, en province d'Anvers. Tous les suspects seront présentés devant le juge d'instruction.

L'auditorat du travail a également confirmé que les entrepôts de la société à Wommelgem et Willebroek ont été scellés après les perquisitions. Ces dernières ont été menées sous la direction d'un juge d'instruction. L'intéressé est accusé de fraude, d'appartenance à une organisation criminelle et traite des êtres humains. Ce lundi matin, huit personnes ont été interpellées. Les perquisitions se sont déroulées sous la houlette d'un juge d'instruction et en collaboration avec les services de l'Inspection sociale. Ce n'est pas la première fois que la police et/ou les services d'inspection font une descente dans une entreprise de PostNL. Le dépôt de l'entreprise à Wommelgem a même été scellé pendant plusieurs jours en novembre de l'année dernière. Selon l'inspection du travail, des violations liées au travail non déclaré des chauffeurs et au travail à temps partiel avaient alors été constatées. (Belga)