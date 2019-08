Une nouvelle portion de la E420 inaugurée et bientôt ouverte au trafic

(Belga) Une portion d'autoroute longue de 8 kilomètres sur la E420, allant de Frasnes à Brûly, a été inaugurée samedi matin. Elle sera accessible à la circulation début septembre.

L'aménagement de la deuxième phase du contournement autoroutier de Couvin, entre le Ry de Rome et Brûly (frontière française), est sur le point d'être achevé. Il sera bientôt possible de circuler sur cette toute nouvelle autoroute E420 de Frasnes à Brûly en Belgique, puis jusqu'à Charleville-Mézières (La Francheville) en France via l'A304. Mais avant d'ouvrir cette nouvelle portion d'autoroute de 8 kilomètres au trafic, la SOFICO (Société de Financement Complémentaire des infrastructures) a souhaité, en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures ainsi qu'avec le Département des Ardennes, l'inaugurer au cours d'un week-end de festivités en ces samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Les curieux ainsi que les habitants de la région qui ont côtoyé ce chantier titanesque pendant plusieurs années sont ainsi invités à venir fouler le bitume à pied, en roller, à vélo, en trottinette ou en mini-bus. Des courses cyclistes, des visites guidées, des spectacles, des animations et un village des saveurs figurent notamment au programme. (Belga)