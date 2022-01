Une ONG environnementale met la pression sur 29 entreprises dont Ahold Delhaize

(Belga) L'organisation environnementale néerlandaise Milieudefensie - branche aux Pays-Bas de l'organisation internationale les Amis de la Terre - a remis jeudi une lettre à 29 entreprises, considérées par l'ONG comme des grands pollueurs, dont Ahold Delhaize. Milieudefensie exige que les entreprises en question présentent leurs propres plans climatiques d'ici le 15 avril, dans lesquels elles indiquent comment elles vont réduire leurs émissions de CO2 d'au moins 45% d'ici 2030. Si ces plans ne se concrétisent pas, Milieudefensie envisage d'autres mesures.

"Il est clair que les grands pollueurs doivent être plus écologiques rapidement, car la crise climatique n'attendra pas. Les grandes entreprises savent depuis l'accord de Paris sur le climat en 2015 qu'elles doivent évoluer. Elles rendent littéralement le monde malade. Une entreprise saine ne pense pas seulement au profit, mais transmet une terre saine aux générations suivantes", peut-on lire dans un communiqué de Milieudefensie. L'organisation environnementale indique qu'elle souhaite entamer une discussion avec les représentants des entreprises qu'elle répertorie comme ayant des émissions de CO2 importantes. Outre Ahold Delhaize, il s'agit notamment d'AkzoNobel, BP, ExxonMobil, ING, KLM, Tata Steel et Unilever. L'intention est que les plans climatiques soient calculés et évalués par le NewClimate Institute. Milieudefensie prévoit de publier les résultats en juin. (Belga)