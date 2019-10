Une page se tourne à Nike avec le départ de Mark Parker

Mark Parker -ici à New York le 16 mars 2016- va quitter ses fonctions de directeur général de Nike en 2020Jewel SAMAD

L'équipementier sportif américain Nike a annoncé mardi que Mark Parker, à la tête de l'entreprise depuis 2006, allait abandonner ses fonctions de directeur général, poste auquel il sera remplacé début 2020 par John Donahoe, habitué des grands groupes informatiques.

M. Parker, qui avait succédé au fondateur de la marque à la virgule Phil Knight, restera président exécutif du conseil d'administration.

"Je serai très actif et engagé", a assuré le dirigeant dans une interview sur la chaîne d'informations CNBC en souhaitant une transition "facile".

Sous sa houlette, les ventes ont progressé et l'action en Bourse s'est envolée.

Il avait été récemment éclaboussé par un scandale impliquant la marque à la virgule. L'affaire était liée à la suspension pour quatre ans de l'entraîneur vedette en charge d'un programme d'athlétisme financé par Nike, Alberto Salazar, pour infraction aux règlements sur le dopage.

M. Donahoe connaît déjà bien Nike, dont il est membre du conseil d'administration depuis 2014.

Il n'est pas un néophyte du management puisqu'il est actuellement directeur général de la société de logiciels ServiceNow et président du conseil d'administration de PayPal. Il était de 2008 à 2015 le patron d'eBay et auparavant celui du cabinet de conseil Bain & Co.

"Je suis fier d'avoir été connecté à l'aventure de Nike au cours des cinq dernières années grâce à mon rôle au conseil d'administration. Je suis désormais impatient de devenir un membre à part entière de l'équipe, de travailler encore plus étroitement avec Mark, de m'appuyer sur le succès de Nike et de saisir les opportunités à venir", a commenté M. Donahoe dans un communiqué.

L'annonce de ce changement à la tête du géant sportif intervient le même jour que celle du départ du fondateur du groupe Under Armour, Kevin Plank. Ce dernier, qui avait fondé l'entreprise en 1996, va en céder les rênes au 1er janvier 2020 à Patrik Frisk, le directeur des opérations.