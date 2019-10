Une perle de 8.000 ans bientôt exposée au Louvre Abu Dhabi

Photo distribuée le 20 octobre 2019 par le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dhabi montrant une perle de 8.000 ans, présentée comme la plus ancienne au monde-

Une perle de 8.000 ans, présentée comme la plus ancienne au monde, sera exposée pour la première fois au public à partir du 30 octobre au Louvre Abu Dhabi, a annoncé dimanche le département de la Culture et du Tourisme de l'émirat.

Appelée "perle d'Abou Dhabi" et découverte par des archéologues sur l'île de Marawah, au large de la capitale des Emirats arabes unis, ce bijou appartient au Musée national Zayed.

Elle sera présentée au Louvre Abu Dhabi lors d'une exposition intitulée "10.000 ans de luxe", qui aura lieu du 30 octobre au 18 février, selon un communiqué du département de la Culture et du Tourisme.

Des analyses au carbone 14 ont permis de révéler que les couches de roches d'où provient la perle datent de 5.600 à 5.800 ans avant notre ère, pendant la période néolithique.

"La découverte de la plus ancienne perle du monde à Abou Dhabi montre clairement qu'une grande partie de notre histoire économique et culturelle récente a des racines profondes qui remontent à l'aube de la préhistoire", a affirmé Mohammed Khalifa al-Moubarak, le chef du département de la Culture et du Tourisme dans le communiqué.

Des experts ont suggéré que les perles étaient échangées avec la Mésopotamie contre des céramiques et d'autres marchandises, ou portées comme des bijoux, selon la même source.

L'industrie perlière a prospéré dans le Golfe jusqu'aux années 1930, date des premières découvertes de pétrole et de l'apparition des perles de culture.

L'exposition "10.000 ans de luxe" explore la notion même du luxe, sa signification changeante à travers les siècles à travers 350 objets venant notamment de musées français.