Espagne: une personne encornée au premier lâcher de taureaux de la San Fermin

Cinq personnes ont été blessées, dont une encornée, lors du premier "encierro" samedi, le traditionnel lâcher de taureaux des fêtes de la San Fermin à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, selon la Croix Rouge locale.

Les autres personnes blessées présentaient des hématomes et contusions, a précisé la Croix Rouge sur son compte Twitter.

Ce premier lâcher de taureaux s'est déroulé dans des rues mouillées par la pluie fine tombée un peu plus tôt, rendant le parcours plus périlleux, et les taureaux se sont séparés ce qui rend la course d'autant plus imprévisible.

Les animaux ont couru les 848 mètres du parcours dans les ruelles de la ville en 2 minutes 54 secondes, ce qui est relativement rapide.

Les fêtes de la San Fermín, du 6 au 14 juillet, les plus connues en Espagne, attirent chaque année des centaines de milliers de touristes et sont régulièrement émaillées d'incidents.

Pendant une semaine, tous les matins à 08H00 locales, des centaines de personnes courent devant les taureaux dans les rues de Pampelune, au prix parfois de leur vie.

Depuis ses débuts en 1911, 16 personnes sont mortes, dont la dernière en date en 2009. L'année dernière, 51 personnes ont été blessées lors des fêtes de la San Fermin.