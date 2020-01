Une poudre suspecte envoyée chez ExxonMobil à Machelen

(Belga) La protection civile est intervenue jeudi soir afin d'évacuer une enveloppe suspecte dans l'entreprise ExxonMobil à Machelen. Les vingt employés présents n'ont pas été évacués, a indiqué le bourgmestre Marc Grootjans (CD&V).

Un agent de sécurité a découvert jeudi soir le colis chez ExxonMobil Petroleum and Chemical. En l'ouvrant, il a trouvé une deuxième enveloppe contenant une poudre suspecte et a alerté les pompiers. "La protection civile a pris cette deuxième enveloppe pour une enquête plus approfondie", a précisé le bourgmestre. "Vingt autres employés travaillaient dans l'entreprise. Ils n'ont pas été évacués. Les procédures de sécurité ont été suivies." (Belga)