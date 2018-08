Une société sur dix a omis de publier ses informations non financières

(Belga) Les grandes sociétés cotées en bourse sont tenues de publier des informations non financières depuis peu, mais une sur dix a omis de le faire, selon un recensement du bureau de conseil KPMG relayé par L'Echo, mercredi.

Outre leur rapport annuel classique, ces sociétés doivent pour la première fois donner des informations relatives à l'évolution de la diversité au sein de leur structure (place des femmes dans l'entreprise, pyramide des âges, nationalités, etc.), sur les questions sociales, leur impact sur l'environnement ou encore les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. 91% des sociétés concernées - qui ont un bilan supérieur à 17 millions d'euros ou un chiffre d'affaires de plus de 34 millions d'euros et emploient au moins 500 personnes - ont répondu à l'appel, mais 9% n'ont pas rempli leur devoir. Un certain nombre d'entre elles invoquent le retard pris par la Belgique, qui a transposé une directive européenne en la matière avec 9 mois de retard. D'autres donnent des justifications non pertinentes ou renvoient à un rapport de leur société qui ne contient pas les informations nécessaires, selon KPMG.