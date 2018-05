Une tentative de conciliation échoue chez De Lijn

(Belga) Une tentative de conciliation a échoué lundi au sein de l'entreprise de transports en commun flamande De Lijn, a fait savoir Jan Coolbrandt, de l'ACV-Transcom. Aucune nouvelle réunion n'a été programmée entre direction et syndicats. Les syndicats socialiste et libéral menacent de partir en grève plusieurs jours à partir du 17 mai.

Le plan de réorganisation annoncé ne fait pas l'unanimité parmi le personnel. La direction veut réduire plusieurs fonctions managériales et des postes d'employés. On parle de 286 personnes sur un total de 1.780. Aucun licenciement sec n'est prévu, la société comptant s'appuyer sur la prépension et le non remplacement de départs volontaires. L'ACOD (CGSP) et l'ACLVB (CGSLB) ont déposé la semaine dernière un préavis de grève, en vigueur du 17 au 20 mai. Le syndicat chrétien (ACV/CSC-Transcom) n'appelle pas à la grève. "Il y a à nos yeux assez d'éléments sur la table afin de pouvoir négocier sur la réorganisation prévue et d'en limiter au maximum l'impact sur le personnel", a commenté le secrétaire national Jan Coolbrandt. (Belga)