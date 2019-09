USA: Colt arrête de produire des fusils d'assaut AR-15 pour les civils

Un fusil d'assaut AR-15, modèle décliné par nombreux fabricants d'armes aux Etats-Unis et dont Colt a annoncé l'arrêt de la production pour le grand public, le 17 juin dans l'UtahGEORGE FREY

Le mythique fabricant d'armes américain Colt a annoncé l'arrêt de la production des fusils d'assaut AR-15 pour le grand public au motif que le marché est saturé, sans citer leur fréquente implication dans des tueries.

"Au cours des dernières années, le marché des fusils sportifs modernes s'est caractérisé par des capacités de production manifestement excessives", a déclaré jeudi son PDG, Dennis Veilleux, dans un communiqué.

Pour cette raison "nous pensons que l'offre en fusils sportifs est suffisante", a-t-il ajouté, en précisant que son entreprise continuerait à fabriquer des fusils d'assaut pour l'armée et les forces de l'ordre, et à produire ses célèbres revolvers et pistolets 1911 pour les civils.

Jamais dans son communiqué M. Veilleux ne cite l'usage de fusils d'assaut de type AR-15 dans des fusillades de grande ampleur. Au contraire, il insiste sur "l'attachement" de son entreprise "au deuxième amendement" de la Constitution américaine, interprété comme garantissant le droit au port d'armes.

Colt fut le premier fabricant à mettre sur le marché civil un fusil semi-automatique dérivé du M-16 de l'armée américaine, l'AR-15. Son nom est devenu un terme générique pour ce type de fusil d'assaut très répandu aux Etats-Unis où il équipe de nombreux chasseurs et amateurs de tir.

Mais des AR-15 ont aussi été utilisés pour commettre des bains de sang, comme en 2012 dans l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut (26 morts, dont 20 enfants) ou en 2018 dans le lycée de Parkland en Floride (17 morts).

Après un été endeuillé par de nouvelles tueries au Texas et dans l'Ohio, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une interdiction des fusils d'assaut, comme ce fut le cas entre 1994 et 2004.

"Bien sûr qu'on va prendre votre AR-15", a ainsi lancé le candidat à la primaire démocrate Beto O'Rourke lors d'un débat avec ses rivaux, s'attirant les foudres, entre autres, du puissant lobby des armes National Riffle Association (NRA).

Chaque tuerie relance aux Etats-Unis le débat sur les armes, sans aboutir jusqu'ici à aucune mesure significative en raison de l'emprise exercée par la NRA sur une grande partie de la classe politique.

Mais certains acteurs agissent de leur côté. Le géant de la distribution Walmart, qui avait arrêté de vendre des AR-15 en 2015, a mis fin à la vente des munitions pour armes semi-automatiques, après le meurtre de 22 personnes dans une de ses enseignes à El Paso le 3 août.