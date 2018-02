USA: démission d'une haute responsable de santé publique pour conflit d'intérêts

La directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Brenda Fitzgerald, a démissionné mercredi en raison de conflits d'intérêt, un jour après que la presse eut dévoilé qu'elle avait acheté des actions de groupes du secteur du tabac et de laboratoires pharmaceutiques.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé (HHS) a indiqué avoir accepté sa démission, expliquant que "la Dr Fitzgerald a certains intérêts financiers complexes qui limitent sa capacité à exercer toutes ses fonctions de directrice des CDC".

Le journal Politico avait rapporté mardi que celle-ci avait acheté des titres de groupes de l'industrie du tabac et agro-alimentaires ainsi que de laboratoires pharmaceutiques quelques semaines après avoir pris ses fonctions.

L'une des grandes missions des CDC est de lutter contre le tabagisme, la principale cause de mortalité évitable résultant du cancer du poumon et des maladies cardio-vasculaires.

Elle-même médecin, Brenda Fitzgerald est depuis longtemps une championne des mesures anti-tabac notamment à la tête du département de santé publique de l'Etat de Géorgie (sud), un poste qu'elle occupait avant de devenir directrice des CDC en juillet 2017.

Selon Politico, pendant ce même mois, ainsi qu'en août et septembre, elle a investi "des dizaines de milliers de dollars dans des titres d'au moins une dizaine de sociétés" dont notamment Japan Tobacco, l'un des plus grands groupes de tabac dans le monde qui commercialise quatre marques de cigarettes aux Etats-Unis via une filiale américaine.

La Dr Fitzgerald a également acheté des actions des groupes pharmaceutiques Merck et Bayer ainsi de la compagnie d'assurance maladie Humana.