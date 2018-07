USA: l'incendie près du parc de Yosemite s'étend

L'incendie qui menace le parc national de Yosemite en Californie a continué sa progression au cours du week-end, a indiqué lundi matin le dispositif d'information Inciweb, s'inquiétant des conditions climatiques difficiles prévues cette semaine.

Le feu baptisé Ferguson a détruit un peu plus de 13.600 hectares, selon le dernier bilan d'Inciweb diffusé lundi matin, précisant qu'il n'était contenu qu'à 13%.

Le ministère américain de l'Agriculture avait indiqué vendredi que le brasier avait alors ravagé près de 10.000 hectares et était contenu à 7%.

"Les prévisions météorologiques anticipent un air plus chaud et plus sec tout au long de la semaine, les conditions se préparant pour un climat critique et extrême en matière d'incendie dans les prochains jours", a prévenu Inciweb.

Selon cette source, plus de 3.000 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes qui rongent notamment la forêt nationale de Stanislaus et menacent également le parc national de Yosemite, situé à l'est du brasier.

A ce stade, ce site très touristique reste ouvert, a précisé Inciweb. Mais plusieurs zones à proximité sont sous le coup d'un ordre d'évacuation obligatoire.

Au total, six pompiers ont été blessés en intervenant sur cet incendie qui a démarré dans la Sierra Nevada le 13 juillet pour une raison encore indéterminée. Un pompier de 36 ans est mort.