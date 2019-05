USA: la centrale nucléaire de Three Mile Island fermera bien en septembre

La centrale nucléaire Three Mile Island à Middletown en Pennsylvanie, photographiée le 26 mars 2019, fermera bien ses portes le 30 septembre ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie, site il y a 40 ans de l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire des Etats-Unis, fermera bien le 30 septembre, faute de plan pour sauver les centaines d'emplois concernés, a annoncé mercredi son opérateur.

La société Exelon avait annoncé il y a deux ans la fermeture de la centrale, qui enregistrait des pertes depuis cinq ans, pour septembre 2019. La centrale disposait néanmoins des licences nécessaires pour tourner jusqu'en 2034.

Si beaucoup d'habitants souhaitaient la fermeture de la centrale, des élus de Pennsylvanie, un Etat dont environ 40% de l'électricité provient du nucléaire, espéraient faire adopter un plan de sauvetage, au nom de la lutte contre les émissions de CO2 et des quelque 675 emplois en jeu.

"Avec seulement trois jours de session restants" au Parlement de Pennsylvanie en mai, "il est clair qu'aucune solution politique au niveau de l'Etat ne pourra être mise en oeuvre avant le 1er juin, qui aurait permis de revenir en arrière sur la fermeture prématurée de la centrale", a indiqué Exelon dans un communiqué.

"C'est une journée difficile pour nos employés, nous espérions que les législateurs soutiendraient une énergie nucléaire sans carbone comme ils soutiennent d'autres formes d'énergie propre pour éviter une fermeture", a souligné Bryan Hanson, vice-président d'Exelon, en promettant de proposer un emploi à tous les salariés qui seraient prêts à déménager pour un autre site de la société.

Située sur les bords de la rivière Susquehanna, à environ 150 km de Philadelphie ou Baltimore, la centrale ne fonctionnait plus qu'avec un réacteur depuis l'accident qui a vu le coeur de son autre réacteur fondre partiellement, le 28 mars 1979.

L'accident, classé au niveau 5 de l'échelle internationale des évènements nucléaires (qui en compte 7, niveau atteint par la catastrophe de Tchernobyl en 1986), n'avait pas fait de victimes.

Mais il avait nécessité l'évacuation de 140.000 personnes. Et il avait fallu six ans pour relancer le réacteur numéro un de la centrale, non affecté par l'accident.

La confirmation de la fermeture intervient sur fond de déclin du secteur de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis, concurrencée par le gaz naturel ou les énergies renouvelables.

Les Etats-Unis restent néanmoins le premier producteur d'énergie nucléaire au monde avec encore 60 centrales en activité pour un total de 98 réacteurs, selon l'institut indépendant US Energy Information Administration.

Après la fermeture officielle fin septembre, Three Mile Island devrait connaitre une période de transition en trois phases, qui devrait voir le nombre d'employés tomber à 50 d'ici 2022.

Le démantèlement des tours de refroidissement devrait commencer en 2074, a précisé Exelon.