USA: la holding de Warren Buffett récupère 29 milliards de dollars d'impôts

(Belga) Berkshire Hathaway, holding du milliardaire américain Warren Buffett, a reçu un chèque de 29 milliards de dollars en 2017 en raison de la récente réforme fiscale qui a fortement abaissé l'impôt des entreprises.

Dans sa très attendue lettre annuelle aux actionnaires, M. Buffett a indiqué que le gain net de toutes les participations de sa société avait été de 65,3 milliards de dollars en 2017. "Une grande partie de ce gain ne vient pas de ce que nous avons accompli à Berkshire", a toutefois expliqué le milliardaire, l'un des investisseurs les plus admirés au monde. "Seulement 36 milliards viennent de nos opérations. Les 29 milliards restants nous ont été donnés en décembre quand le Congrès a réécrit le code fiscal", a-t-il ajouté. Cette réforme a abaissé le taux d'imposition des entreprises américaines de 35 à 21%, ce qui a conduit un très grand nombre d'entre elles à modifier leur comptabilité. Ces changements se sont traduits pour certaines par des surcoûts importants et pour d'autres, comme Berkshire Hathaway, par de gros gains fiscaux. Cette holding détient des participations dans une quinzaine de grandes entreprises réparties dans divers secteurs de l'économie américaine: American Express, Apple, Bank of America, Charter Communications, Coca-Cola, Delta Air Lines, General Motors, Goldman Sachs, Moody's, Wells Fargo, Southwest Airlines ... Son bénéfice net est passé de 24,07 milliards de dollars en 2016, à 44,94 milliards en 2017. L'entreprise a vu son trésor de guerre encore augmenter: elle disposait de 116 milliards en liquidités et en bons du Trésor américain fin 2017, que M. Buffett voudrait utiliser pour des acquisitions. Il a confié avoir "une ou plusieurs grosses acquisitions" en tête. (Belga)