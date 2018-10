USA: la limousine accidentée avait été recalée au contrôle technique

(Belga) La limousine impliquée dans un accident qui a fait 20 morts samedi à Schoharie, dans l'Etat de New York, n'aurait pas dû rouler, car elle avait été recalée au contrôle technique et son conducteur n'avait pas le permis adéquat, a indiqué lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Le véhicule, une Ford Excursion de 2001 dont le conducteur et les 17 passagers ont été tués lors de l'accident, "avait été inspecté par le Département des transports de l'Etat de New York le mois dernier", des tests qu'il avait ratés. "Le conducteur devait avoir ce qu'on appelle une CDL, un permis commercial avec autorisation de transporter des passagers. Il n'avait pas le permis adéquat", a ajouté le gouverneur Cuomo. Il a ajouté que les autorités préparaient un ordre de suspension d'activités pour la société locataire de la limousine, Prestige Limousine, en attendant la conclusion de l'enquête. Selon la police de l'Etat de New York, le conducteur n'avait visiblement pas marqué le stop comme il l'aurait dû à l'arrivée à une intersection en "T", et était allé s'écraser sur le parking d'un magasin très fréquenté en cette saison, tuant deux piétons en plus des passagers de la limousine. La limousine avait été louée pour fêter un anniversaire. Une équipe d'enquêteurs du NTSB, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité dans les transports, est à Schoharie pour tenter de faire toute la lumière sur les causes de l'incident. (Belga)