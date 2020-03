USA: le lobby pro-armes saisit la justice pour garder les armureries ouvertes

Des propriétaires, vendeurs et associations de défense des armes ont saisi vendredi la justice américaine pour empêcher les autorités locales de Californie de fermer des armureries dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.

"Les opinions politiques subjectives ne sont pas pertinentes face à cette vérité: les vendeurs d'armes autorisés sont des commerces essentiels pour garantir un droit protégé par la Constitution. Point final", ont-ils écrit dans un recours transmis à un tribunal fédéral de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis.

Leur plainte vise le gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui a ordonné le confinement de sa population avec une exception pour "les infrastructures essentielles" et qui a ensuite laissé le choix aux shériffs des différents comtés d'inclure ou non les armureries dans cette catégorie.

En conséquence, le shérif de Los Angeles, également visé par la plainte, a estimé jeudi que les magasins d'armes devaient rester fermés au public.

Tout en jugeant "remarquables" la crise sanitaire en cours, les plaignants, dont le puissant lobby National Rifle Association (NRA), estiment dans leur recours qu'elle "n'excuse pas" la violation du deuxième amendement de la Constitution qui, selon eux, garantit un droit au port d'armes.

Au contraire, plaident-ils, "les vendeurs d'armes et de munitions fournissent peut-être la fonction commerciale la plus importante en permettant aux Californiens de se défendre eux-mêmes, ainsi que leurs proches et leur propriété" en ces temps troublés.

Les Etats-Unis ont recensé le plus grand nombre de cas de Covid-19 au monde (plus de 100.000) et déplorent plus de 1.500 morts. Depuis le début de la crise, les Américains, dont un tiers des adultes possèdent déjà au moins une arme à feu, se sont rués vers les armureries pour compléter leur arsenal.

La multiplication des mesures de confinement a toutefois suscité un débat sur l'opportunité de les garder ouvertes. Si le Texas, l'Ohio ou le Michigan ont jugé ces magasins "essentiels", les Etats de New York ou du New Jersey, épicentre de la crise, ont pris une position différente.

Des plaintes y ont également été déposées pour "faire réfléchir à deux fois le grand nombre d'Etats, de comtés ou de villes qui envisagent de fermer les armureries", a commenté dans un communique le fondateur du lobby Second Amendement Foundation (SAF) Alan Gottlieb.

Les partisans de plus grandes restrictions sur les ventes d'armes mettent eux en garde contre le risque accru d'accidents et de suicides, alors que les familles sont cloîtrées avec des armes à domicile. En 2019, près de 40.000 personnes ont été tuées par des armes à feu, dont 24.000 par suicide.