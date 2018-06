USA: les lycéens de Parkland en tournée contre la NRA

Les lycéens de Parkland, où un ancien élève a tué 17 personnes en février, vont organiser à la mi-juin une tournée à travers les Etats-Unis pour inciter les jeunes Américains à voter contre la NRA.

L'objectif est "de s'assurer que les hommes politiques rendent des comptes" en persuadant les électeurs de voter massivement lors des élections parlementaires en novembre contre les candidats soutenus par le puissant lobby des armes, a assuré lundi Cameron Kasky, l'un des lycéens rescapés de la fusillade du 14 février perpétrée par un jeune de 19 ans aux antécédents psychologiques connus.

Les élèves de Parkland sont à l'origine d'une mobilisation pour exiger une régulation plus stricte des armes à feu qui avait conduit plus d'un million de personnes à défiler dans les rues fin mars.

La tournée nationale, intitulée "Route vers le changement" ("Road to Change" en anglais) débutera le 15 juillet à Chicago et traversera 20 des cinquante Etats du pays, parmi lesquels le Texas, un Etat conservateur où les armes sont reines et le droit de les porter défendu par les autorités, jusqu'aux scrutins du 6 novembre.

A chaque étape, les organisateurs veulent convaincre les jeunes de s'inscrire sur les listes électorales et les informer sur les candidats locaux qui demandent une réforme des réglementations sur les armes à feu ou ceux qui reçoivent des fonds de la NRA pour défendre le droit constitutionnel de posséder une arme.

"Beaucoup d'hommes politiques ne veulent pas que les jeunes votent, ils marginalisent des communautés pour les garder loin des urnes car ils savent qu'ils vont perdre", a affirmé le jeune homme de 17 ans, qui ne pourra pas lui-même voter aux élections.

La veille, les élèves du lycée Marjory Stoneman Douglas (MSD) à Parkland, au nord de Miami, avaient participé à une émouvante cérémonie de remise des diplômes de fin d'études, présidée par Jimmy Fallon, qui anime une grande émission télévisée du soir.

Il a notamment salué "le courage" des élèves. "Le monde entier a entendu votre voix", a-t-il lancé dimanche, avant que les victimes de la fusillade reçoivent leur diplôme à titre posthume.

La Floride, un Etat très laxiste en matière de vente d'armes, a depuis adopté des mesures timides de restriction, notamment en relevant de 18 à 21 ans l'âge limite pour acheter une arme à feu.