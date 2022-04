USA: les salariés d'un magasin Apple déposent la 1e demande officielle pour un syndicat

(Belga) Des salariés d'un magasin Apple à Atlanta ont officiellement demandé mercredi l'organisation d'un vote sur la création ou non d'un syndicat, une première au sein de l'entreprise aux Etats-Unis.

Soutenus par le syndicat du secteur de la communication CWA, un groupe d'employés s'est constitué sous le nom de Apple Retail Union et a déposé un dossier auprès de l'agence chargée du droit du travail dans le pays, NLRB. L'agence a confirmé à l'AFP avoir reçu une demande. Ses dirigeants doivent désormais vérifier qu'au moins 30% des salariés du magasin ont apporté leur soutien à la procédure. Le syndicat CWA affirme dans un communiqué que plus de 70% de la centaine d'employés concernés ont signé une carte en ce sens. Si l'organisation du scrutin est validée et que la majorité des votants acceptent d'être représentés par Apple Retail Union, il s'agirait du premier syndicat créé au sein d'un magasin du groupe informatique aux Etats-Unis. Des initiatives, encore au stade préliminaire, ont été lancées dans d'autres magasins, comme à celui situé dans la gare mythique de Grand Central à New York, où des employés ont commencé à s'organiser sous la bannière "Fruit Stand Workers United" (FSWU, les travailleurs unis du stand de fruits). Comme Starbucks et Amazon, Apple fait actuellement face aux États-Unis à une campagne de syndicalisation. Après la création d'un syndicat dans deux cafés Starbucks en décembre à Buffalo, dans le nord du pays, des employés de plus de 160 établissements de la chaîne ont déposé des dossiers pour l'organisation d'un vote. Chez Amazon, les salariés d'un entrepôt new-yorkais ont créé la surprise début avril en votant à majorité en faveur de la création d'un syndicat, une première pour le groupe aux États-Unis.